Ну, или спальным местом для двоих.

Особенности системы налогообложения в Европе подталкивают автопроизводителей предлагать местным покупателям необычные версии легковых автомобилей, у которых сохранены только два кресла на переднем ряду, а остальное пространство салона переделано под перевозку грузов, но с минимальными затратами. Покупатели таких машин в Европе могут экономить на налогах, поскольку номинально подобные транспортные средства относятся к коммерческим. По информации Electrek, компания Tesla тоже не удержалась от соответствующего соблазна.

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Источник изображения: Tesla

Во Франции Tesla начала предлагать корпоративным клиентам версию хэтчбека Model Y с двумя сидениями в салоне. Вместо дивана второго ряда предусматривается «продолжение» пола багажника с небольшой перегородкой, блокирующей чрезмерное перемещение груза в сторону сидений переднего ряда. Правда, перегородка эта достаточно низкая, и безопасно перевозить объёмные грузы на этом динамичном электромобиле всё же не получится.

Источник изображения: Tesla

Такая Tesla Model Y способна вместить 2158 литров груза и перевезти его на расстояние до 565 км по циклу WLTP без подзарядки. Получается, что отказ от задних сидений увеличил запас хода машины примерно на 30 км. Стоимость такой модификации Tesla Model Y не уточняется, пока компания будет предлагать её своим клиентам на территории Франции.