Плотность хранения заряда в них увеличена на 40%.

На проходящей в Сеуле выставке InterBattery, как сообщает Nikkei Asian Review, местная компания Samsung SDI объявила о намерениях начать массовое производство аккумуляторов с твердотельным электролитом с 2027 года. Они найдут применение не только в электромобилях, но и в различной технике, а главным их достоинством станет возросшая на 40% удельная плотность хранения заряда в объёмном выражении. По сути, один литр объёма аккумулятора позволить сохранить до 900 Вт‧ч электроэнергии.

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Источник изображения: Apple

Помимо меньшей массы и более высокой ёмкости, твердотельные аккумуляторы в составе электромобилей позволят снизить риск возгорания, будут лучше переносить экстремальные температуры и станут быстрее восполнять заряд. Опытная линия в Южной Корее по выпуску таких аккумуляторов Samsung SDI уже начала свою работу, образцы продукции поставляются потенциальным клиентам, среди которых упоминается BMW. Hyundai и Toyota тоже рассчитывают к 2027 году предложить электромобили на основе аккумуляторов с твердотельным электролитом.