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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К концу года AMD займёт до 10% рынка серверных GPU
И получит лояльных клиентов на годы вперёд.

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Аналитики UBS в своей недавно опубликованной записке ссылаются на комментарии представителей NVIDIA и AMD относительно темпов роста спроса на операции, связанные с формированием логических выводов (inference) в системах искусственного интеллекта. Если в случае с NVIDIA данная доля в выручке на серверном направлении может достигать 70%, то AMD на аналогичный уровень рассчитывает выйти где-то к 2027 году. Напомним, что руководство AMD оценивает ёмкость соответствующего сегмента рынка в $400 млрд в год.

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Источник изображения: AMD

Компания AMD, по мнению представителей UBS, пока сосредоточена на выборе клиентов, чьи решаемые задачи позволят подчеркнуть достоинства ускорителей семейства Instinct вроде высокой скорости передачи информации. Увеличение доли рынка на данном этапе не относится к перечню задач первостепенной важности. Тем не менее, как считают эксперты UBS, к концу этого года AMD не только займёт до 10% рынка ускорителей вычислений, но и сформирует базу клиентов на несколько поколений вперёд.

#amd #nvidia #аналитика #искусственный интеллект #gpgpu
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NVIDIA удалось стать третьей по величине капитализации компанией в мире
У AMD возникли проблемы с поставками в Китай своих ускорителей вычислений
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