Ажиотаж рано или поздно оборачивается потерями денег.

С начала этого года акции NVIDIA выросли в цене на 66%, они буквально используют любой повод для роста котировок. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что подобная динамика имеет свой предел, до которого пока, впрочем, достаточно далеко. История акций Tesla показывает, что в определённый момент инвесторы могут растерять интерес к ценным бумагам даже самых перспективных эмитентов.

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Источник изображения: NVIDIA

Наиболее активно акции Tesla росли в цене с 2017 по 2020 годы, когда инвесторами руководила эйфория по поводу быстрого и неизбежного распространения электромобилей на рынке, и к 2021 году акции компании достигли пиковых значений, с которых к настоящему моменту откатились на 50%. Объёмы продаж электромобилей сейчас растут медленно, поскольку первая волна покупок, инициированных обеспеченными энтузиастами, в известной степени истощила потенциал спроса. Для Tesla реальность такова, что компания из-за возросшей конкуренции начала терять долю рынка и сокращать норму прибыли, а это не сулит бизнесу ничего хорошего.

Успехи NVIDIA пока подкрепляются впечатляющей динамикой финансовых показателей. В прошлом году чистая прибыль компании выросла более чем шесть раз до $30 млрд и может удвоиться в текущем году. Аналитики пока теряются в прогнозах по поводу продолжительности подобных темпов роста рынка систем искусственного интеллекта, но инвесторам следует иметь в виду, что когда-нибудь он прекратится. Например, в начале этого века многие инвесторы вложили деньги в акции Cisco Systems на волне так называемого «интернет-бума», и те, кто не готов зафиксировать убытки, уже почти четверть века ждут, пока ценные бумаги компании вернутся на уровни начала столетия.