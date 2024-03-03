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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские военные заинтересовались возможностью использования оптических сетей для работы с дронами
Они обеспечивают ряд важных преимуществ — в ясную погоду, по крайней мере.

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В новейших военных конфликтах беспилотники разных типов доказали свою эффективность и востребованность, поэтому интерес к сопутствующим технологиям проявляют власти многих государств. Как сообщает DigiTimes, японское оборонное ведомство настояло на государственном финансировании программы разработки полностью оптических сетей беспроводной передачи информации, которые обеспечивают превосходство над сетями 5G до 125 раз по скорости обмена данными.

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Источник изображения: AFP

Оснащённые профильными передатчиками дроны способны передавать более чёткую картинку с меньшей задержкой, а также быстрее реагировать на команды оператора или системы искусственного интеллекта. При этом затраты энергии на передачу информации снижаются в 100 раз, позволяя направить большее её количество на выполнение прочих функций. Задержки при передаче информации снижаются в 200 раз. Кроме того, оптические сети передачи данных более устойчивы к существующим средствам радиоэлектронной борьбы. Власти Японии намерены выделить на разработку оптических сетей передачи информации для дронов средства в 2025 году и последующие периоды. Профильный исследовательский центр в Японии будет образован в текущем году.

#япония #дроны #военная оптика
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