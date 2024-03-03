Ждать их приходится по 20 и более недель.

Операционный директор Dell Technologies Джефф Кларк (Jeff Clarke), по данным Barron’s, на квартальной отчётной конференции дал понять, что спрос на серверные системы на основе ускорителей вычислений NVIDIA значительно превышает предложение. По его мнению, такая ситуация сохранится и в следующем году. Это вполне соответствует прогнозу представителей NVIDIA, которые предрекают нехватку ускорителей вычислений поколения Blackwell, которые начнут покорять рынок в этом году.

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Источник изображения: NVIDIA

На уходящей неделе с квартальным отчётом выступала и компания HPE, которая тоже выпускает серверное оборудование. Её генеральный директор Антонио Нери (Antonio Neri) на встрече с инвесторами заявил, что она сталкивается «со взрывным ростом спроса на системы искусственного интеллекта». По его словам, производителю до сих пор приходится ожидать от поставщиков графических процессоров профильные ускорители по 20 и более недель. Впрочем, те же представители Dell признались, что сроки ожидания ускорителей сокращаются, поэтому говорить собственно о падении спроса преждевременно, скорее всего, в благоприятной тенденции «виновата» NVIDIA, которая наращивает поставки своей востребованной продукции.