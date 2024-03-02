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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA заявил о способности увеличивать производительность вычислений в миллион раз каждые десять лет
Маг и волшебник в кожаной куртке.

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В своих попытках то и дело признать «закон Мура» мёртвым, основатель и бессменный руководитель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) пытается предложить альтернативу этому эмпирическому правилу, которое с шестидесятых годов прошлого века используется для описания темпов развития вычислительной техники. Как сообщает Reuters, на недавней экономической конференции, которую проводил Стэнфордский университет, основатель NVIDIA пояснил, почему мировой отрасли информационных технологий не требуется то количество новых предприятий, на котором настаивает основатель OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Напомним, что по мнению последнего, нужно построить десятки новых предприятий для выпуска ускорителей вычислений, чтобы покрыть потребность человечества в системах искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

Глава NVIDIA признаёт, что нужно строить новые предприятия, но их количество будет не так велико, как можно было бы рассчитать, исходя из текущих показателей эффективности вычислений в сфере искусственного интеллекта. Помимо самих ускорителей, совершенствуются и алгоритмы, поэтому каждые десять лет производительность вычислений увеличивается примерно в миллион раз, как заявил основатель компании. По крайней мере, NVIDIA таких темпов развития придерживается.

Дженсен Хуан также заявил, что уже через пять лет искусственный интеллект сможет соперничать с человеком в узких сферах знаний, но преимущественно на уровне прохождения тестов и экзаменов. До создания так называемого сильного искусственного интеллекта ещё очень далеко, по мнению главы NVIDIA, и тягаться с инженерами ему будет трудно ещё очень долго, если говорить о возможности достижения поставленных целей.

#nvidia #аналитика #искусственный интеллект #дженсен хуанг
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