Как тебе такое, Патрик Гелсингер?

Агентство Bloomberg справедливости ради решило заострить внимание на одном важном для AMD этапе развития бизнеса компании — её капитализация впервые превысила $300 млрд, а всего с октября прошлого года курс акций AMD вырос более чем в два раза. Только с начала текущего года акции компании укрепились в цене на 30%, а за предыдущие 12 месяцев они подорожали на 145%.

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Источник изображения: AMD

Конечно, до $2 трлн капитализации NVIDIA конкурирующей AMD ещё далеко, но капитализация последней заметно превышает соответствующий показатель Intel, который не превышает $178 млрд. Впрочем, такая пропорция не отображает соотношения рыночных долей, занимаемых двумя компаниями, поскольку Intel всё ещё доминирует во многих сегментах рынка ПК и серверного рынка.