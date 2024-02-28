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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск пообещал выпустить Tesla Roadster второго поколения в следующем году
Перенос запуска осуществляется уже третий раз.

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Tesla славится своими электромобильными «долгостроями» во многом благодаря умению главы компании Илона Маска (Elon Musk) обещать несбыточное. С модели Roadster начиналась история этого производителя электромобилей, и ещё в прошлом десятилетии Илон Маск обещал возродить её на новом технологическом уровне, но с тех пор компания постоянно меняла приоритеты, и после запуска массового производства электрических пикапов Cybertruck в число ближайших кандидатов на рыночный дебют попадают как раз человекоподобный робот Optimus, спорткар Roadster второго поколения, недорогой электромобиль на новой платформе и таинственное автоматическое такси.

Как сообщает Reuters, на этой неделе Илон Маск в своей социальной сети X заявил о намерениях Tesla к концу текущего года утвердить дизайн модели Roadster второго поколения, а также приступить к поставкам серийных экземпляров в следующем году.

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Источник изображения: Tesla Roadster

Четырёхместный спорткар второго поколения был изначально анонсирован в 2017 году, и тогда Tesla рассчитывала поставить его на конвейер к 2020 году. В 2021 году Маск был вынужден заявить, что Roadster не начнёт выпускаться ранее 2023 года, но и это обещание он не сдержал. Во многом новые сроки запуска в серию Tesla Roadster будут зависеть не только от собственных инвестиционных приоритетов компании, но и от активности китайских конкурентов, которые уже выводят на рынок мощные электромобили, способные поспорить в динамических характеристиках в возрождённым первенцем Tesla.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #tesla roadster
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