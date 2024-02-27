Бума искусственного интеллекта окажется недостаточно для его оживления.

Как отмечает CNBC со ссылкой на статистику IDC, с 2010 по 2015 годы рынок смартфонов вырос пятикратно до 1,5 млрд устройств, но в дальнейшем перешёл к стагнации, а после 2017 года снижался, «отскочив» до 1,36 млрд устройств лишь по итогам 2021 года, который характеризовался влиянием пандемии. Локального минимума в 1,16 млрд проданных смартфонов рынок достиг по итогам прошлого года, а в этом если и вырастет, то до умеренных 1,19 млрд штук.

реклама

Источник изображения: CNBC, по данным IDC

Хотя многие крупные производители смартфонов и разработчики операционных систем для них типа Samsung и Google с воодушевлением берутся внедрять функции искусственного интеллекта, аналитики IDC считают, что одного только этого фактора не хватит, чтобы повторить «суперцикл» первой половины прошлого десятилетия. По мнению представителей IDC, в оставшееся до 2028 года время объёмы реализации смартфонов будут от силы расти на 3% в год.