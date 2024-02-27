Он ранее разработал много знаковых для Intel, Apple, AMD и Tesla процессорных архитектур.

В роли технологических доноров для молодой японской компании Rapidus, которая к 2027 году рассчитывает наладить выпуск 2-нм продукции на территории Страны восходящего солнца, выступают американская IBM и ряд европейских исследовательских центров. Как заявляет Bloomberg, сотрудничать с потенциальным флагманом японской полупроводниковой промышленности будет и стартап Tenstorrent, в руководящий состав которого входит известный разработчик процессорных архитектур Джим Келлер (Jim Keller). В разное время он приложил руку к созданию коммерчески успешных семейств процессоров Apple, Intel, AMD и Tesla.

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Источник изображения: LinkedIn

Tenstorrent собирается поделиться с японскими партнёрами дизайном некоторых блоков своих ускорителей вычислений, причём первая из компаний будет за счёт этого получать от Rapidus лицензионные отчисления. Кроме того, Tenstorrent окажет японским партнёрам общее содействие в разработке ускорителей вычислений. Чипы для них будут выпускаться на японском предприятии Rapidus, которое должно быть готово к производству 2-нм продукции к 2027 году. Важным свойством разрабатываемых чипов японские специалисты считают выгодное соотношение производительности и энергопотребления. Помимо Келлера, в штат крупных специалистов Tenstorrent входят как минимум два ветерана отрасли, перешедшие в стартап из AMD и Apple.