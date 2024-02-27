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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Jon Peddie Research: поставки мобильных GPU в прошлом квартале выросли на 32%
А центральные процессоры прибавили сразу 24% год к году.

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Первый квартал давно миновал свой экватор, а специалисты Jon Peddie Research только начали подводить итоги предыдущего. По их данным, в четвёртом квартале прошлого года количество поставленных на рынок графических процессоров всех типов, включая интегрированные, выросло на 6% последовательно до 76,2 млн штук и в годовом сравнении увеличилось сразу на 20%.

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Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, любителям дискретных видеокарт следует иметь в виду, что на этом направлении наблюдалось снижение объёмов поставок на 1%, но в мобильном сегменте поставки выросли на 32% год к году. В годовом сравнении доля Intel на рынке графических решений, включая интегрированные в центральные процессоры, сократилась с 71 до 67 %, а вот AMD продемонстрировала её увеличение с 12 до 15 %. Компания NVIDIA стартовала с более высокой базы в 17%, но за год укрепила свои позиции лишь до 18%. К слову, в последовательном сравнении NVIDIA даже уступила конкурентам 1,36 процентного пункта. Непосредственно в настольном сегменте общее количество отгруженных в четвёртом квартале дискретных видеокарт выросло на 6,8% по сравнению с третьим. Поставки центральных процессоров за то же время выросли на 9%, а в годовом сравнении прогресс составил все 24%. Это самый крупный прирост за 25 лет наблюдений за рынком ПК.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #аналитика #процессоры #jon peddie research
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