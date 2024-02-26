Возможность портативного использования игровой консоли также сохранится.

Информация о намерениях Nintendo задержать анонс новой игровой консоли до марта следующего года сама по себе не является новостью для наших постоянных читателей, но агентство Nikkei на этой неделе не только её в очередной раз подтвердило, но и сопроводило дополнительными подробностями о характеристиках этого устройства. Вместо нынешнего 6,2-дюймового дисплея преемница Nintendo Switch получит более крупный экран. Формфактор не претерпит особых изменений, игровую консоль по-прежнему можно будет использовать как в стационарных условиях, так и в портативном варианте.

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Источник изображения: Nintendo

Задержка анонса преемницы Switch, помимо прочего, позволит разработчикам игр больше времени уделить подготовке своих новинок. С другой стороны, перед Nintendo возникает задача популяризации игровой консоли уходящего поколения. Помимо маркетинговых акций с привлечением популярных игровых персонажей, компания попытается привлечь внимание покупателей за счёт активности в сфере кинематографа.