Власти страны собираются покрыть до половины этой суммы.

Источники Bloomberg сообщили, что в настоящее время индийское правительство готовится рассмотреть заявки на строительство в стране предприятий по производству чипов на общую сумму $21 млрд. Местные власти готовы покрыть субсидиями до половины этой суммы, но каждый претендент должен предоставить подробную информацию об особенностях того или иного проекта.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

Помимо предприятия Micron по тестированию и упаковке микросхем памяти за $2,75 млрд, предприятие схожего профиля общей стоимостью $3 млрд на востоке Индии собирается построить Tata Group. Последняя также рассчитывает вложить $8 млрд в строительство предприятия по контрактному производству чипов в штате Гуджарат, на родине действующего премьер-министра Индии. Израильская Tower Semiconductor в том же штате планирует построить предприятие аналогичного профиля за $9 млрд. Развивая его на протяжении десяти лет, она рассчитывает довести производительность до 80 000 кремниевых пластин в месяц. Tata Group в реализации своего проекта собирается положиться на зарубежных партнёров в лице тайваньских PSMC и UMC. Оба предприятия (Tower и Tata Group) будут выпускать 40-нм чипы и более старые с технологической точки зрения.