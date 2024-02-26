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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Компании готовы потратить $21 млрд на строительство в Индии предприятий по выпуску чипов
Власти страны собираются покрыть до половины этой суммы.

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Источники Bloomberg сообщили, что в настоящее время индийское правительство готовится рассмотреть заявки на строительство в стране предприятий по производству чипов на общую сумму $21 млрд. Местные власти готовы покрыть субсидиями до половины этой суммы, но каждый претендент должен предоставить подробную информацию об особенностях того или иного проекта.

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Источник изображения: Tower Semiconductor

Помимо предприятия Micron по тестированию и упаковке микросхем памяти за $2,75 млрд, предприятие схожего профиля общей стоимостью $3 млрд на востоке Индии собирается построить Tata Group. Последняя также рассчитывает вложить $8 млрд в строительство предприятия по контрактному производству чипов в штате Гуджарат, на родине действующего премьер-министра Индии. Израильская Tower Semiconductor в том же штате планирует построить предприятие аналогичного профиля за $9 млрд. Развивая его на протяжении десяти лет, она рассчитывает довести производительность до 80 000 кремниевых пластин в месяц. Tata Group в реализации своего проекта собирается положиться на зарубежных партнёров в лице тайваньских PSMC и UMC. Оба предприятия (Tower и Tata Group) будут выпускать 40-нм чипы и более старые с технологической точки зрения.

#полупроводники #индия #субсидии #tower semiconductor #tata group
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Mostack
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Да я так, для общего развития. У меня все равно нет колонок под 100Вт, да и включать такое негде :(
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Mostack
13:21
а какая "правильная" акустика для гаража, чтоб работать с болгаркой было не скучно? =)
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Вот такой усилок, ничего допиливать не нужно. На 2/3 громкости с нормальным кабелем фона нет вообще, а громкость уже приличная.
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