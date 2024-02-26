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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC завершила в Аризоне монтаж кровельных конструкций на своём втором предприятии
С тем же успехом можно было праздновать закладку какого-нибудь 536-го кирпича.

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Первое предприятие TSMC в штате Аризона должно наладить выпуск продукции только примерно через год, но обилие негативных новостей о реализации данного проекта так нервирует руководство компании, что оно невольно инициировало распространение информации о весьма скромных с точки зрения прогресса событиях. Как поясняет Tom’s Hardware, на страницах одной из популярных социальных сетей на прошлой неделе TSMC опубликовала фотографии с церемонии установки последней балки в кровельной конструкции второго предприятия в Аризоне.

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Источник изображения: TSMC, LinkedIn

Если каркас здания готов, то дальнейшие этапы строительных работ не займут много времени. Впрочем, следующим продолжительным этапом подготовки к началу производства продукции будет монтаж технологического оборудования, поэтому говорить о близости момента запуска конвейера на втором предприятии TSMC в Аризоне преждевременно. Компания до сих пор не получила от Министерства торговли США внятных гарантий о предоставлении субсидий, на которые сильно рассчитывала изначально, соглашаясь начать строительство в Аризоне двух предприятий по контрактному производству чипов.

#сша #полупроводники #tsmc #аризона
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