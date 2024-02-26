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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple рассматривает возможность оснащения наушников камерами
Искусственный интеллект всему голова.

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Колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) даже в условиях начала работы MWC 2024 в Барселоне не мог оставить постоянных читателей без традиционного дайджеста неофициальных новостей о намерениях компании Apple расширить диапазон собственной продукции. Говоря о сегменте носимых устройств, первоисточник указал на размышления Apple по созданию умного кольца, умных очков и беспроводных наушников типа AirPods со встроенными камерами.

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Источник изображения: Apple

По замыслу авторов подобной идеи, интеграция камер в беспроводные наушники позволит наделить их функциями искусственного интеллекта и распознавания окружающей обстановки. Перед инженерами Apple стоит задача вписать камеры в корпус наушников без существенного увеличения их габаритных размеров.

Умные очки Apple будут в какой-то мере замещать наушники, поскольку будут оснащаться собственными динамиками, но основная идея заключается в создании достаточно лёгкого и способного работать без подзарядки весь день устройства дополненной реальности. К тому же, оно в идеале должно быть заметно дешевле тех $3499, которые сейчас просят за громоздкую и неудобную гарнитуру Vision Pro. Помимо прочего, умные очки Apple смогут отслеживать состояние здоровья пользователя.

Наконец, умное кольцо Apple призвано стать не только ответом на готовящееся к анонсу Samsung Galaxy Ring, но и некоторой альтернативой часам Apple Watch. С одной стороны, кольцо понравится тем пользователям, которым от носимого устройства нужны только функции мониторинга здоровья типа частоты сердечных сокращений и уровня насыщения крови кислородом. С другой стороны, кольцо может заинтересовать тех, кто не любит носить на запястье часы или браслеты. Не факт, что все перечисленные выше устройства Apple когда-либо появятся, но на уровне идеи их создание обсуждается специалистами компании.

#apple #apple watch #airpods #умные очки #носимая электроника
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