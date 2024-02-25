Среди процессоров с 16 ядрами.

Выходные дарят нам возможность осмотреться в мире оверклокинга и хоть как-то оправдать название информационного ресурса. Американский энтузиаст Splave накануне украсил своим свежим результатом вершину рейтинга HWBot среди процессоров с 16 ядрами, разогнав процессор AMD Ryzen 9 7950X до 6885 МГц при помощи жидкого азота и материнской платы ASRock B650M-HDV/M.2, а также блока питания Enermax.

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Источник изображения: HWBot, Splave

На указанной частоте процессор сохранил активность 16 ядер и 32 потоков, в тесте 7-Zip 19.0 ему удалось продемонстрировать результат 312 718 MIPS. Данное достижение является лучшим не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 16 ядрами. В абсолютном зачёте результат соответствует только 36-му месту. Появление новых рекордов для достаточно зрелой платформы указывает на способность энтузиастов кропотливо совершенствовать свои навыки и разбираться во всех тонкостях настройки системы.