Лиха беда начало.

Опираясь на высказывания представителей NVIDIA на квартальном отчётном мероприятии и опубликованные компанией данные, аналитики Morningstar, по словам South China Morning Post, смогли оценить ущерб от ужесточения американских экспортных ограничений, которое имело место в октябре прошлого года.

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Источник изображения: NVIDIA

Выручка NVIDIA в серверном сегменте на китайском рынке, по данным источника, в прошлом квартале ограничилась $900 млн, тогда как в третьем квартале она достигала $2,9 млрд. По сути, профильная выручка компании сократилась на $2 млрд, что соответствует более чем трёхкратному падению. Не более пяти процентов выручки в серверном сегменте в четвёртом квартале определялось китайским рынком, хотя ещё в третьем квартале доля Китая достигала 20%. Скорее всего, NVIDIA сможет компенсировать основную часть этих потерь за счёт активности на других рынках, но её попытки предложить китайским клиентам адаптированные под санкции ускорители говорят о стремлении поставщика защитить свои интересы на местном рынке.