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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На стоянке предприятия Tesla замечены около сотни готовых пикапов Cybertruck
Производство набирает обороты.

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После начала поставок электрических пикапов Cybertruck в конце прошлого года многие эксперты пришли к выводу, что эта причудливая машина для Tesla в большей мере является маркетинговым инструментом, а не потенциальным источником доходов от массового выпуска новой модели. Так или иначе, ресурс Electrek на уходящей неделе обратил внимание на откровения одного из блогеров, который регулярно совершает при помощи дрона облёты территории предприятия Tesla в Техасе, где и выпускаются пикапы Cybertruck.

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Источник изображения: Youtube, Joe Tegtmeyer

Автор видео отметил, что во время последнего облёта на площадке готовой продукции было замечено не менее сотни электрических пикапов Cybertruck. Другими словами, объёмы выпуска этих машин уже перестали измеряться десятками штук и счёт идёт на сотни. Сама Tesla объёмы выпуска пикапов пока не выделяет в самостоятельную категорию отчётности, объединяя их со статистикой по Model S, Model X и грузовикам Semi. По этой причине о количествах выпускаемых пикапов Cybertruck приходится судить по косвенным данным вроде подобных видеосъёмок.

#tesla #cybertruck #tesla cybertruck #электрический пикап
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Tesla начала снабжать пикапы Cybertruck новыми колпаками колёс, которые не протирают резину
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