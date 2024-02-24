Первое предприятие было торжественно открыто сегодня.

Серия публикаций на страницах сайта Nikkei Asian Review, оказавшегося в гуще событий, позволяет понять, какими планами по дальнейшему расширению своего присутствия в Японии сейчас располагает тайваньская компания TSMC. Прежде всего, сегодня состоялась официальная церемония открытия первого с 2018 года зарубежного предприятия TSMC. Оно расположилось на острове Кюсю и было построено при финансовом участии японских властей, а также акционеров JASM в лице Sony и Denso. Примечательно, что среди клиентов первого предприятия, которое будет выпускать чипы в ассортименте техпроцессов от 12-нм до 28-нм, оказалась и японская компания Renesas. Последняя располагает собственными предприятиями, но они довольствуются 40-нм техпроцессом, поэтому для выпуска более современной продукции Renesas обращается за помощью к подрядчикам.

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Источник изображения: TSMC

Было официально подтверждено и стремление TSMC построить в Японии второе предприятие. Оно начнёт к концу 2027 года выдавать 6-нм и 7-нм продукцию, а одним из акционеров выступит уже корпорация Toyota Motor, а не приближённая к ней Denso. Как ожидается, на строительство второго предприятия японские власти выделят до $4,9 млрд субсидий, а всего из более чем $20 млрд капитальных затрат TSMC на строительство двух предприятий в Японии за счёт правительственных субсидий будет покрыто до $8 млрд. Каждое из двух предприятий сможет ежемесячно выпускать не менее 50 000 кремниевых пластин с полупроводниковыми компонентами. Первое из них сейчас сосредоточится на пробном выпуске продукции, а серийную выдаст до конца текущего года.