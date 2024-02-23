И рассчитывает к апрелю отремонтировать все аккумуляторные.

По информации Electrek, многострадальная компания Nikola Corp в прошлом квартале приступила к поставкам грузовиков на водородном топливе на территории Северной Америки, как и обещала. Из 42 выпущенных машин к дилерам и клиентам отправятся 35 штук, оставшиеся семь будут использоваться автопроизводителем для демонстрации и тестирования. Одна из транспортных компаний в ходе своего собственного эксперимента смогла на таком магистральном тягаче проехать 1386 км с единственной заправкой водородом на маршруте.

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Источник изображения: Nikola Corp

Летом прошлого года Nikola была вынуждена отозвать десятки выпущенных аккумуляторных грузовиков Tre, поскольку дефект в их тяговой батарее мог приводить к самопроизвольному возгоранию машины. Работа по замене дефектных батарей будет завершена на клиентских машинах к концу первого квартала, и к началу третьего они все будут возвращены покупателям в исправном состоянии. До конца года Nikola также собирается модернизировать батареи грузовиков, которые остались на её складах, и тоже реализует их. Пока Nikola остаётся убыточной — по итогам прошлого года чистые убытки компании достигли $966 млн, хотя следует понимать, что статистику изрядно подпортил отзыв продукции.