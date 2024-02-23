Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Nikola Corp приступила к поставкам водородных грузовиков в США
И рассчитывает к апрелю отремонтировать все аккумуляторные.

реклама

По информации Electrek, многострадальная компания Nikola Corp в прошлом квартале приступила к поставкам грузовиков на водородном топливе на территории Северной Америки, как и обещала. Из 42 выпущенных машин к дилерам и клиентам отправятся 35 штук, оставшиеся семь будут использоваться автопроизводителем для демонстрации и тестирования. Одна из транспортных компаний в ходе своего собственного эксперимента смогла на таком магистральном тягаче проехать 1386 км с единственной заправкой водородом на маршруте.

реклама

Источник изображения: Nikola Corp

Летом прошлого года Nikola была вынуждена отозвать десятки выпущенных аккумуляторных грузовиков Tre, поскольку дефект в их тяговой батарее мог приводить к самопроизвольному возгоранию машины. Работа по замене дефектных батарей будет завершена на клиентских машинах к концу первого квартала, и к началу третьего они все будут возвращены покупателям в исправном состоянии. До конца года Nikola также собирается модернизировать батареи грузовиков, которые остались на её складах, и тоже реализует их. Пока Nikola остаётся убыточной — по итогам прошлого года чистые убытки компании достигли $966 млн, хотя следует понимать, что статистику изрядно подпортил отзыв продукции.

#nikola #электрический грузовик #водородный транспорт
+
Написать комментарий (0)
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
Bosch увеличит инвестиции в водородный транспорт
Дефект с угрозой возгорания вынудил Nikola отозвать почти все проданные электрические грузовики
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Eurasian Times: Украина планирует применить против России новые истребители 5-го поколения KAAN
12
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
16
7 процессоров AMD на все случаи жизни, подходящие для апгрейда и новой сборки ПК
12
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
32
Минусы виртуальных игровых сборок ПК и почему новичку стоит быть с ними осторожным
13
Eurasian Times: "лучший" танк НАТО Challenger 3 приступил к испытаниям в Германии
14
5 причин купить в 2024 году SSD-накопитель большего объема, чем нужен вам прямо сейчас
116
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
20
Китай представил свой самый передовой ударный беспилотник GJ-11, способный воевать с кораблями США
4
Вспоминаем легендарный Motorola C350 - модульная ностальгия
9

Сейчас обсуждают

pipix
13:47
Ногами сестры то же пусть хвастает)
Число игроков в «выживач» Palworld достигло 25 миллионов
Obscury
13:45
Чему тут радоваться? Эскалации? Где уверенность, что император не психанет? Думаешь в случае глобального конфликта сможешь где-то отсидеться? Даже если боеголовка на голову не упадет, то полный коллап...
Берлин вновь отклонил призыв к поставке Киеву дальнобойных ракет Taurus
Александр Сечков
13:39
Амд обещала поддержку соккета АМ5 только до 2025 года. А Еще даже 2-ое поколение на нем не выпустили.
ТОП-7 шестиядерных процессоров для игр — рейтинг 2024 года
Jakko
13:36
5600 даже 3070 не вытягивает, и при поездке в Киберпанке валится до 40 фпс https://youtu.be/xZ9hB_3kRyc?t=141
Собираем народный ПК для самых требовательных игр 2024 года, не переплатив ни одного рубля
labmich
13:28
Неужели чумба все таки спустился в комменты чтобы поставить минусики? Или же это его приспешник
Выпущена сборка Stable Diffusion WebUI Neuro Linux
Александр Бабушкин
13:28
Могу предположить, что живых хозяев и наследников не осталось, а долги сами собой никуда не исчезают.
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
Александр Еремеев
13:27
Догнать эпл в этом году становится для хуанга всё более вероятным событием. Рост капитализации на графике просто линейный, одна сплошная прямая вверх.
Капитализация NVIDIA вчера выросла на рекордные $277 млрд
ЧatoБoт
13:27
Китайская обезьяна приказала мелкобританскому лёве сосать у самого себя. Какой невиданный цинизм, однако.
Китай отреагировал на санкции Великобритании против России
Анатолий Ласковский
13:26
Намедни, когда гражданин Трамп был президентом сообщил всему миру о том, что США могут полететь и на Луну и за Луну, если Россия предоставит Америке двигатели. Я стесняюсь спросить, едрен батон, а на ...
Пиратский боевик Skull and Bones привлёк внимание всего 850 тысяч игроков — авторитетный инсайдер
REY_B_
13:26
Не надо звездеть! Во первых, один месяц, это не показатель. Во вторых, у NVIDIA не было такого роста прибыли, чтобы оправдать рост капитализации в 240 миллиардов. - Весь этот рост чисто из-за количест...
Исследование показало, что такой мощный рост Nvidia произошел благодаря ускорителю H100
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем