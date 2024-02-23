Это необходимое условие экспансии производства.

Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K позволяет понять, насколько серьёзно компания относится к обеспечению своей деятельности необходимыми компонентами и производственными мощностями подрядчиков. В этом документе отображаются суммы, которые она им платит в счёт будущих поставок комплектующих для выпуска собственной продукции и оказания сопутствующих услуг.

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Источник изображения: NVIDIA

Так, в прошлом фискальном году, в который в календаре NVIDIA завершился 28 января текущего года, компания потратила почти $2,5 млрд на выплаты по долгосрочным контрактам с поставщиками и подрядчиками, а ещё она дополнительно перечислила им $2,5 млрд для покрытия краткосрочных потребностей. В эту сумму вошли, как можно предположить, средства, в счёт которых производители памяти будут снабжать NVIDIA микросхемами HBM3 и HBM3E, а компания TSMC будет выпускать для NVIDIA чипы и упаковывать их на своих предприятиях.

NVIDIA также вкладывает деньги в основные средства компаний, которые с ней никак не связаны юридически. По итогам прошлого года соответствующая сумма выросла более чем в пять раз до $1,55 млрд. Компания просто может помогать своим подрядчикам расширять производственные мощности. В полупроводниковой отрасли подобная форма взаимодействия распространена.

Структура складских запасов NVIDIA в денежном выражении по итогам прошлого фискального года тоже изменилась. Стоимость компонентов на складах компании снизилась с $2,4 до $1,7 млрд, а вот находящаяся в обработке продукция увеличила свою балансовую стоимость с $466 млн до $1,5 млрд. Зато стоимость готовой продукции, хранящейся на складах NVIDIA, по сравнению с 2022 годом снизилась с $2,3 до $2,06 млрд. Как уже отмечалось, от списания излишков продукции компанию это не уберегло, но по крайней мере рыночная ситуация приходит в норму.