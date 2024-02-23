И пообещала не распространять санкции против Китая на зрелые техпроцессы.

Заместитель министра торговли США Тэя Розман Кендлер (Thea Rozman Kendler), в чьём ведении находятся меры экспортного контроля в высокотехнологичной сфере, во время своего визита в Токио заявила в интервью ресурсу Nikkei Asian Review, что за прошедшие два года введённые США, Японией и западными союзниками этих стран санкции против России оказались «необычайно эффективными». По словам американской чиновницы, Россия в итоге утратила возможность приобретать необходимое вооружение и материалы, необходимые для собственной оборонной промышленности.

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Источник изображения: SMIC

Попутно она заявила, что власти США не собираются распространять экспортные ограничения в отношении Китая на сферу зрелой литографии, а объявленный осенью анализ структуры поставок чипов, выпускаемых по старым техпроцессам, был проведён с целью оценки надёжности собственных цепочек снабжения США. У властей страны нет намерений распространять санкции против Китая за пределы тех сфер деятельности, которые затрагивают вопросы национальной безопасности, как пояснила заместитель министра торговли США.