В то время как вся капитализация Coca-Cola не превышает $265 млрд.

Как справедлив отмечают некоторые аналитики, во время так называемой «золотой лихорадки» в США во второй половине девятнадцатого века больше всего обогатились не столько старатели, сколько продавцы инструментов и оборудование для добычи золота. Похожая ситуация наблюдается и сейчас, только в роли продавца инструментов выступает NVIDIA, а золотую лихорадку заменил бум систем искусственного интеллекта.

Агентство Reuters к утру подвело итоги первой торговой сессии после публикации компанией NVIDIA квартального отчёта, и смогло отметить, что вместе с ростом курса акций на 16,4% капитализация компании смогла вырасти на $277 млрд до $1,96 трлн. До психологически важного рубежа в $2 трлн осталось совсем чуть-чуть, но третьей по величине капитализации компанией на американском фондовом рынке NVIDIA уже стала ранее.

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Источник изображения: NVIDIA

Вообще, $277 млрд за одну торговую сессию — это рекордный прирост для американского фондового рынка, эта сумма сама по себе перекрывает всю капитализацию компании Coca-Cola, например. Всего с начала года акции NVIDIA успели вырасти на 58%, обеспечив более четверти прироста индекса $&P 500. За вчерашнюю торговую сессию объём сделок по акциям NVIDIA достиг $65 млрд. Аналитики Rosenblatt Securities, например, подняли прогноз по курсу акций до $1400 за штуку, подразумевая способность капитализации NVIDIA подняться до отметки $3,5 млрд. Вчерашние торги закрылись на отметке $785,38, но на момент подготовки материала к публикации курс вырос до $798,90.