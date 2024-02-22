Бум искусственного интеллекта помог перекрыть эти потери с лихвой.

Годовой отчёт NVIDIA по форме 10-K описывает структуру издержек этого поставщика графических решений и ускорителей вычислений, позволяя понять, в какой мере она страдала от затоваривания потребительского рынка компонентами для ПК. Поскольку ускорители вычислений оставались в дефиците на протяжении всего прошлого года, при обсуждении излишков продукции NVIDIA имеет смысл говорить преимущественно о компонентах для ПК, включая игровые видеокарты не самых востребованных моделей.

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Источник изображения: NVIDIA

Как поясняется в документе, NVIDIA на оплату поставок комплектующих для своих нужд и под списание излишков выделила по $2,2 млрд как в прошлом году, так и в 2022. Если в позапрошлом году ей пришлось списать из-за возникновения излишков всего $137 млн, то в прошлом году сумма увеличилась до $540 млн. Очевидно, спрос на комплектующие для ПК упал сильнее, чем ожидала компания при планировании закупок необходимых для их производства компонентов. В итоге это оказало негативное влияние на норму прибыли компании, сократив её на 2,7 процентных пункта в 2022 году и на 7,5 процентных пункта в 2023 году. Благо, при норме прибыли в районе 73% по итогам прошлого года назвать такие потери серьёзными язык не поворачивается.