Но в прошлом году регион формировал пятую часть всей выручки компании.

Квартальный отчёт NVIDIA показал, что выручка компании на китайском рынке по итогам всего года выросла на 78% до $10,3 млрд, но по итогам четвёртого квартала китайский рынок определял не более 4–6 % всей выручки NVIDIA в серверном сегменте. В текущем квартале, как заявило руководство компании, данное соотношение сохранится.

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Источник изображения: NVIDIA

Впрочем, рост выручки в абсолютном выражении, получаемой от реализации серверных компонентов в Китае, по итогам 2023 календарного года в целом сопровождался сокращением доли этого региона с прошлогодних 19 до 14 %. Поскольку новые санкции США были введены осенью прошлого года, в четвёртом квартале в отдельности данная доля сократилась до упоминаемых выше 4–6 %. Компания уже начала поставлять китайским клиентам образцы ускорителей вычислений новых моделей, которые были выпущены с учётом последней редакции экспортных правил США. В целом китайский рынок в прошлом году формировал пятую часть всей выручки NVIDIA, поэтому она просто не может игнорировать его интересы.