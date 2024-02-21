За четыре минуты на 18-градусном морозе.

Издание The Korea Herald сообщило, что южнокорейская компания LG Innotek полным ходом разрабатывает модуль автомобильной камеры со встроенным в линзу подогревом, который позволяет избавлять её поверхность от снега и льда при температуре окружающего воздуха минус 18 градусов Цельсия за четыре минуты против в среднем восьми у существующих на рынке решений. Поскольку бортовые камеры в автомобилях всё более активно используются в системах активной помощи водителю, безопасность транспортных средств непосредственно зависит от их способности передавать качественную и разборчивую картинку. Для условий эксплуатации во время снегопадов и образования инея при перепадах температур наличие встроенного в камеру подогрева критически важно.

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Источник изображения: LG Innotek

Как отмечается, встроенный в камеру модуль подогрева расположен в нижней части линзы и не влияет на её долговечность или качество передаваемого изображения, а уровень энергопотребления не превышает 4 Вт, что имеет значение для электромобилей, которые подобными камерами нередко напичканы до количеств, измеряемых двухзначной величиной. LG Innotek собирается наладить массовый выпуск новой камеры к 2027 году, но уже сейчас ищет потенциальных заказчиков.