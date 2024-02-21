Всё уже окуплено до вас.

Из интервью старшего вице-президента Intel Стюарта Панна (Stuart Pann) и руководителя подразделения Intel Foundry Service ресурсу Tom’s Hardware стало понятно, чем смогло привлечь компанию сотрудничество с конкурирующими Tower Semiconductor и UMC. Из объяснений представителя Intel стало понятно, что компания предоставит партнёрам свои производственные помещения на территории США и бывшее в употреблении оборудование, чтобы те наладили на нём выпуск чипов для нужд своих клиентов на территории страны.

реклама

Источник изображения: Intel

В случае с Tower Semiconductor речь идёт о выпуске 65-нм продукции, а UMC будет выпускать 12-нм чипы. Дело в том, как пояснил Панн, что передаваемые в пользование партнёрам помещения и оборудования Intel уже давно окупила, при этом для установки передового оборудования для собственных нужд она упоминаемые помещения использовать не сможет в силу технических ограничений. Чтобы предприятия не простаивали без дела, компания отдаст их «в аренду» Tower и UMC. Эти компании обеспечат Intel дополнительный доход без особых затрат с её стороны.