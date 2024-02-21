Интересы клиентов компания защищает подобающим образом.

За неделю до завтрашнего мероприятия Intel для контрактных клиентов представители сайта Tom’s Hardware взяли интервью у старшего вице-президента Intel Стюарта Панна (Stuart Pann) и руководителя подразделения Intel Foundry Service в одном лице. Он не стал раскрывать всех карт, но дал понять, что министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) на завтрашнем мероприятии появится не так просто, и её выступление может быть посвящено роли Intel в лоббировании так называемого «Закона о чипах», предусматривающего $39 млрд прямых субсидий на строительство в США предприятий по выпуску чипов.

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Источник изображения: Intel

Когда Панна спросили, известно ли ему о слухах, упоминающих Intel в статусе вероятного подрядчика NVIDIA по упаковке чипов, он ответил утвердительно, но комментировать сами слухи не стал. Любой клиент компании, даже если это не NVIDIA, по его словам, заслуживает и настаивает на конфиденциальности подобной информации, и в этом отношении представителю Intel нечего сказать в контексте опровержения или подтверждения слухов. Распространять информацию руководство Intel в этой сфере готово только после получения соответствующего одобрения заинтересованных клиентов.