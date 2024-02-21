И последующего запуска их массового производства.

Контрактные производители чипов заблаговременно обмениваются информацией с разработчиками процессоров и компаниями, создающими программное обеспечение для их проектирования, чтобы облегчить процесс разработки и выпуска подобной продукции. Как поясняет TechPowerUp, южнокорейская компания Samsung Electronics не стала исключением, и в сотрудничестве с Arm начала формировать экосистему для подготовки к выпуску будущих процессоров с архитектурами Cortex-X и Cortex-A по 2-нм технологии с использованием структуры транзисторов GAA.

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Источник изображения: Arm

По сути, взаимодействие Arm и Samsung на данном этапе означает, что клиенты первой смогут поручить Samsung выпуск своих 2-нм процессоров с минимальными затруднениями. Компания Intel также думает о будущем, и недавно подтвердила адаптацию своего техпроцесса 18A к условиям контрактного производства сторонних чипов на своих мощностях. Клиенты Arm среди будущих клиентов Intel также могут появиться, и уже в текущем месяце она может назвать их имена.