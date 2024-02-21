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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel к 2027 году сможет занять до 3% рынка услуг по контрактному производству чипов
Даже если увеличит выручку в пять раз.

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В этом месяце корпорация Intel проведёт мероприятие, посвящённое своей стратегии в сегменте контрактного производства чипов, в нём должна принять участие министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo), от которой руководство компании давно ждёт заявлений о выделении субсидий на строительство новых предприятий в США. Аналитики Bank of America считают, что если на этом мероприятии Intel и NVIDIA объявят о сотрудничестве в сфере контрактного производства чипов, то это окажет поддержку ценным бумагам обеих компаний.

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Источник изображения: Intel

По данным Gartner, в прошлом году почти 60% рынка услуг по контрактному производству чипов в мировых масштабах контролировала тайваньская компания TSMC, доля Samsung колебалась от 10 до 15 %, а UMC, GlobalFoundries и SMIC каждая довольствовались по 5–7 % рынка. Компания Intel на их фоне могла претендовать не более чем на 1% со своими $952 млн профильной выручки. Даже если к 2027 году она вырастет до $5 млрд, на фоне общей ёмкости рынка услуг в $169 млрд это будет всего 3%, как резюмируют аналитики Bank of America. Другими словами, Intel ещё долго будет на данном рынке выступать в роли догоняющего, даже если добьётся каких-то прорывов в сфере технологий.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
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