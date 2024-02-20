Чтобы подготовить почву для анонса GTA VI.

Представленная в ноябре 2020 года и обновлённая в прошлом году игровая консоль PlayStation 5 неизбежно теряет популярность, что подтверждается и недавним решением Sony снизить прогноз по количеству выпущенных в уходящем фискальном году консолей этой модели. По информации CNBC, аналитики Kantan Games призывают аудиторию готовиться к выходу игровой консоли PlayStation 5 Pro во второй половине текущего года. Она должна обеспечить более заметную модернизацию, чем прошлогоднее обновление PlayStation 5.

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Источник изображения: Sony

Эксперты Omdia добавляют, что компания вряд ли станет после выхода PlayStation 5 Pro снижать цену на PlayStation 5, как это произошло в момент дебюта PlayStation 4 Pro. Сейчас Sony находится в не самой благоприятной экономической ситуации, ей нужно удерживать прибыль как минимум, а в идеале её нужно повышать, поэтому снижение цен на игровые консоли не отвечает интересам компании. Выход PlayStation 5 Pro в этом году позволит подогреть интерес к платформе Sony в свете намеченного на 2025 год дебюта долгожданной игры GTA VI. Не исключено, что все эти меры в итоге не позволят Sony удержаться от снижения объёмов поставок игровых консолей по итогам текущего и следующего годов.