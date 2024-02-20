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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Нидерландов не стали отвечать на вопрос о влиянии США на поставки оборудования ASML в Китай
Отзыв уже выданной лицензии произошёл по не совсем очевидным причинам.

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Обращаясь к членам нидерландского парламента, министр торговли Джеффри ван Леувен (Geoffrey van Leeuwen), как поясняет Reuters, подчеркнул, что китайская сторона может использовать получаемое от ASML оборудование для разработки систем вооружений массового поражения, а потому власти Нидерландов вынуждены отзывать уже выданные ранее экспортные лицензии на поставку такого оборудования в КНР.

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Источник изображения: GlobalFoundries

При этом нидерландский министр не стал уточнять, по какой причине власти страны сперва выдали в сентябре одну из таких экспортных лицензий, а потом отозвали её к концу года. На вопрос одного из парламентариев, было ли это сделано под давлением США, министр отвечать не стал. При этом он отметил, что с сентября было выдано несколько подобных лицензий на поставку достаточно современного литографического оборудования в Китай. В общей сложности власти в этом году собираются рассмотреть до 20 заявок в этой сфере, но какая их часть будет иметь отношение к Китаю, не уточняется. Парламентарии Нидерландов обеспокоены тем, что ограничение экспорта оборудования может негативно сказаться на бизнесе ASML и экономике страны в целом.

#сша #полупроводники #китай #литографическое производство #asml #нидерланды
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