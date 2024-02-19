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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
На Остров свободы будут поставляться продукты, телекоммуникационное, энергетическое и промышленное оборудование.

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Южная Корея только недавно установила дипломатические отношения с Кубой, а до этого при возникновении значимых событий на территории острова для защиты интересов граждан этой азиатской страны консульское обслуживание осуществлялось через посольство в Мексике. Как поясняет Business Korea, власти Южной Кореи и Кубы с воодушевлением планируют развитие взаимовыгодного товарооборота даже в условиях санкций, под которыми остаётся Остров свободы.

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Источник изображения: Business Korea

Южная Корея надеется наладить поставки на Кубу товаров первой необходимости, электроники и промышленного оборудования. Взамен она рассчитывает получать с Острова свободы минералы для производства тяговых батарей, а также развивать сотрудничество в медицинской сфере с местными специалистами. Южнокорейские компании готовы развивать энергетическую инфраструктуру Кубы, особенно с использованием возобновляемых источников энергии, а также создавать телекоммуникационную инфраструктуру на этом острове. Продукты питания из Южной Кореи тоже будут поставляться на Кубу. Будет развиваться и туризм, поскольку до начала пандемии Кубу ежегодно посещали 14 000 южнокорейских туристов.

#южная корея #куба #дипломатическая миссия
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