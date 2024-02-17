Куй железо, пока горячо.

Стремление руководства и собственников бизнеса OpenAI «ковать железо, не отходя от кассы» вполне объяснимо в условиях повышенного интереса инвесторов к теме искусственного интеллекта. По информации The New York Times, на которую ссылается Bloomberg, венчурный фонд Thrive Capital заинтересовался покупкой акций OpenAI, которая оценивает общую капитализацию компании в $86 млрд. Подробные условия сделки не разглашаются, но при такой оценке OpenAI становится одним из самых дорогих стартапов в мире.

реклама

Источник изображения: OpenAI

Упоминается, что вырученные от продажи пакета акций средства их продавцам разрешено будет оставить себе, а не направлять на развитие бизнеса OpenAI. Впрочем, поскольку основатель компании Сэм Альтман (Sam Altman) наверняка является крупным акционером OpenAI, вырученные от продажи акций деньги он может направить на финансирование одной из своих новых инициатив. По крайней мере, сейчас Альтман грезит созданием сети крупных предприятий по контрактному производству ускорителей для систем искусственного интеллекта, а также планирует вложить средства в разработку собственных ускорителей, которые помогли бы OpenAI снизить степень зависимости от NVIDIA, в настоящий момент доминирующей на рынке.