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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Преемница Nintendo Switch не появится до следующего года
Об этом стало известно издателям игр.

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До информационного агентства Bloomberg вслед за тематическими игровыми ресурсами докатились слухи о намерениях Nintendo задержать выход игровой консоли следующего поколения до первого квартала 2025 года. До этого предполагалось, что преемница Switch появится в конце 2024 года. Представленная семь лет назад Switch хоть и разошлась тиражом более 132 млн экземпляров, начинает продаваться всё хуже и нуждается в полноценном обновлении.

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Источник изображения: Nintendo

Информация о задержке преемницы до 2025 года исходит якобы от издателей игр, с которыми Nintendo вынуждена обмениваться соответствующей информацией. Не так давно появились слухи об использовании новой игровой консолью Nintendo обычного ЖК-дисплея вместо появившегося на определённом этапе у Switch дисплея типа OLED. Подобное решение продиктовано экономическими соображениями, и само по себе не отрицает возможности появления модификации новой консоли с более совершенным дисплеем на более позднем этапе её жизненного цикла.

#игровые консоли #nintendo #nintendo switch
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