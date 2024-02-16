Использовать их в своей продукции будет компания Seagate Technology.

Как сообщает Nikkei Asian Review, японская Sony Group в мае этого года начнёт диоды для лазеров, которые позволят удвоить ёмкость жёстких дисков до 30 Тбайт в формфакторе 3,5 дюйма. Использовать соответствующие лазерные модули собирается американская компания Seagate Technology при выпуске жёстких дисков с технологией записи с подогревом магнитной пластины.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Высокая разрешающая способность такого источника излучения позволяет концентрировать действие лазера на участке магнитной пластины шириной не более одной миллионной доли миллиметра. Конкретная точка может в процессе записи информации нагреваться до температуры свыше 400 градусов Цельсия. Технология подогрева магнитной пластины при записи призвана повысить плотность хранения информации на жёстких дисках. В перспективе Seagate рассчитывает за счёт неё наладить выпуск накопителей объёмом до 30 Тбайт. Спрос на жёсткие диски подобной ёмкости подогревается развитием систем искусственного интеллекта. Sony вложит в предприятие по выпуску компонентов лазерных систем на территории Японии около $33 млн.