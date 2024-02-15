Поскольку не только Tesla собирается поставлять насыщенные китайскими комплектующими электромобили из Мексики в США.

Многие американские автопроизводители хоть и располагают развитой инфраструктурой поставщиков в Мексике, к компании Tesla это пока не относится, а ведь её будущее предприятие вблизи от американской границы должно будет наладить массовый выпуск самого дешёвого электромобиля данной марки, а без чётко выстроенного обеспечения автокомпонентами этого сделать будет нельзя.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, Илон Маск (Elon Musk) уже активно привлекает китайских поставщиков комплектующих для электромобилей к локализации производства на территории Мексики, поскольку это создаст необходимые для функционирования будущего автосборочного предприятия Tesla условия.

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Источник изображения: Tesla

С китайскими поставщиками Tesla активно работает уже давно, поскольку в Шанхае у неё работает и развивается крупнейшее предприятие, выпускающее сейчас до половины всех электромобилей данной марки ежегодно — более 900 000 штук в год. По данным мексиканских государственных органов, в прошлом году на территории страны работали 33 китайских поставщика автокомпонентов, из них 18 поставляли продукцию в США. В денежном выражении эти поставки в прошлом году выросли на 15% до $1,1 млрд. При этом прямые поставки продукции китайских производителей в США в прошлом году упали до минимального значения с 2010 года. Теперь китайские компании собираются укреплять своё присутствие в Северной Америке через Мексику. Тем более, что собираемые здесь электромобили могут претендовать в США на государственные субсидии в размере до $7500 на машину. Правда, в этом случае автопроизводителям придётся скрывать причастность китайских поставщиков к комплектации машин мексиканской сборки, поскольку власти США устанавливают в этом отношении определённые ограничения.

Главным критерием в этой сфере является отсутствие тяговых батарей китайского производства, но осевшие в Мексике автопроизводители смогут поиграть степенью локализации для соответствия наиболее выгодным условиям поставок машин местной сборки в США. Китайские компании BYD, Chery и SAIC уже рассматривают возможность организации сборки электромобилей в Мексике в перспективе ближайших четырёх или шести лет. Китайский производитель тяговых батарей CATL рассчитывает построить предприятие в Мексике, а конкурирующая BYD намерена добывать в этой стране литий для своих батарей.