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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Deutsche Bank: к 2027 году ёмкость рынка компонентов для систем ИИ почти удвоится
И достигнет одной пятой оборота всего мирового рынка полупроводниковых изделий.

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Аналитики Deutsche Bank тоже не хотят упускать из виду благодатную тему обсуждения перспектив рынка систем искусственного интеллекта, и прогнозируют, что в текущем году выручка основных поставщиков компонентов для них вырастет в среднем на 51% до почти $60 млрд, а появление на рынке новых игроков только будет этому способствовать. В прогнозе учитываются как ускорители типа GPU, так и центральные процессоры, применяемые в серверных системах для ускорения работы искусственного интеллекта.

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Источник изображения: NVIDIA

К 2027 году, по мнению авторов прогноза, ежегодные обороты мирового рынка такого оборудования выйдут на уровень $119,4 млрд, и будут формировать одну пятую часть всей выручки от реализации полупроводниковых компонентов в мире. Эксперты считают акции AMD, NVIDIA, Marvell Technology и Broadcom наиболее выгодными для покупки в контексте описанной траектории развития рынка систем искусственного интеллекта.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #deutsche bank
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