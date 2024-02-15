Ни одна из принадлежащих ему крупных компаний в итоге не сохранит прописку в Делавэре.

Возможно, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) и является самым богатым в мире производителем обещаний, часть из них он всё же выполняет своевременно. Правда, речь в данном случае идёт преимущественно о соблюдении его финансовых интересов. Как отмечает CNBC, глава и основатель аэрокосмической компании SpaceX действительно подал заявку на перенос её юридического адреса из Делавэра в Техас.

реклама

Источник изображения: SpaceX

Впрочем, вектор этого движения ранее задала совсем другая история с компанией Tesla, которая тоже зарегистрирована в Делавэре, и местный суд признал неоправданно высокой сумму компенсации за труд Илона Маска на посту её генерального директора в размере $56 млрд. Поскольку Tesla является публичной компанией, сменить адрес её регистрации без согласования с акционерами Маск просто не может, а потому он решил начать с другой своей компании — SpaceX, которая является частной и проще подвергается подобным изменениям. Факт успешной регистрации SpaceX в Техасе Маск подтвердил на страницах принадлежащей ему социальной сети X, одновременно посоветовав прочим владельцам бизнеса «переезжать» из Делавэра по его примеру. К слову, после покупки Twitter в 2022 году и переименования одноимённой социальной сети X он также перенёс адрес регистрации из Делавэра в Неваду. Примеру X должна последовать и компания Neuralink, также принадлежащая Маску.