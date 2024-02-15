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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск подал заявку на регистрацию SpaceX в Техасе вместо Делавэра, как и обещал
Ни одна из принадлежащих ему крупных компаний в итоге не сохранит прописку в Делавэре.

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Возможно, миллиардер Илон Маск (Elon Musk) и является самым богатым в мире производителем обещаний, часть из них он всё же выполняет своевременно. Правда, речь в данном случае идёт преимущественно о соблюдении его финансовых интересов. Как отмечает CNBC, глава и основатель аэрокосмической компании SpaceX действительно подал заявку на перенос её юридического адреса из Делавэра в Техас.

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Источник изображения: SpaceX

Впрочем, вектор этого движения ранее задала совсем другая история с компанией Tesla, которая тоже зарегистрирована в Делавэре, и местный суд признал неоправданно высокой сумму компенсации за труд Илона Маска на посту её генерального директора в размере $56 млрд. Поскольку Tesla является публичной компанией, сменить адрес её регистрации без согласования с акционерами Маск просто не может, а потому он решил начать с другой своей компании — SpaceX, которая является частной и проще подвергается подобным изменениям. Факт успешной регистрации SpaceX в Техасе Маск подтвердил на страницах принадлежащей ему социальной сети X, одновременно посоветовав прочим владельцам бизнеса «переезжать» из Делавэра по его примеру. К слову, после покупки Twitter в 2022 году и переименования одноимённой социальной сети X он также перенёс адрес регистрации из Делавэра в Неваду. Примеру X должна последовать и компания Neuralink, также принадлежащая Маску.

#tesla #илон маск #spacex #neuralink
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