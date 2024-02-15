Дороже её теперь только Apple и Microsoft.

Как поясняет CNBC, на вчерашних торгах NVIDIA не стала сбавлять набранный темп в рыночном ралли, которое предшествует публикации её квартальной отчётности через неделю. Торги акциями этой компании завершились на отметке $739 за штуку, а капитализация в итоге выросла до $1,83 трлн. На этой отметке NVIDIA уже оказалась крупнее Alphabet (Google) с её $1,82 трлн.

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Источник изображения: Reuters

Таким образом, всего лишь за пару дней NVIDIA перешла с пятой позиции в списке крупнейших компаний США по величине капитализации на третье, а в мировом рейтинге она всё же занимает четвёртое, уступая Saudi Arabian Oil. За предыдущие 12 месяцев акции NVIDIA выросли в цене более чем на 221%, тогда как уступившая ей Alphabet за тот же период прибавила только 55%. Аналитики ожидают, что по итогам прошлого года выручка NVIDIA выросла на 118% до $59,04 млрд.