В конце концов, кроссоверы марки хорошо продаются.

Китайский автомобильный рынок сейчас переживает бум электрических минивэнов, поэтому все крупные местные производители представили как минимум одну актуальную модель в данном типе кузова за последние год или два. Принадлежащая китайской компании Geely шведская марка Volvo тоже не стала исключением, причём для своего первого в истории минивэна EM90 она была вынуждена использовать платформу китайского ZEEKR 009, который уже поставляется серийно.

Как отмечает Electrek со ссылкой на интервью шеф-дизайнера Porsche Петера Варги (Peter Varga) нидерландскому Top Gear, этот представитель марки признался, что ему нравятся минивэны, и что он не стал бы исключать появления подобной машины в модельном ряду Porsche. В сочетании с красивым дизайном и богатой отделкой такая машина, по его мнению, была бы интересна рынку.

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Источник изображения: Electrek, Porsche

Впрочем, шеф-дизайнер Porsche добавил, что это лишь его частное мнение. Надо сказать, что концерн Volkswagen в целом до сих пор получал адекватную экономическую отдачу с выпуском кроссоверов необычных марок. Та же Porsche основные средства зарабатывает именно на продаже кроссоверов, а в линейке Lamborghini относительно молодой кроссовер Urus уже успел стать бестселлером. К слову, Porsche уже экспериментировала с разработкой внешности фирменного минивэна, продемонстрировав публике концепт Vision Renndienst (на фото выше) ещё в 2021 году. По замыслу создателей, именно так могла бы выглядеть современная «техничка» фирменной гоночной команды.