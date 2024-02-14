Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony призналась, что с апреля объёмы продаж игровых консолей PlayStation 5 будут падать
В годовом измерении, ибо возраст уже не скрыть.

реклама

Внимание агентства Bloomberg на квартальном отчётном мероприятии Sony традиционно привлекли заявления представителей этой японской компании об ухудшении прогноза по поставкам игровых консолей PlayStation 5. В прошлом квартале они в годовом сравнении всё же выросли с 7,1 до 8,2 млн штук, но всё равно оказались хуже ожидаемых. Фискальный год, который в календаре Sony завершится к апрелю, она рассчитывает окончить с 21 млн проданных игровых консолей вместо заложенных в прогноз ранее 25 млн штук.

реклама

Источник изображения: Sony

В документации Sony также отмечается, что к 16 июля прошлого года игровые консоли PS5 разошлись по планете тиражом 40 млн штук, а для реализации следующих 10 млн экземпляров потребовалось менее шести месяцев, поскольку этот рубеж Sony преодолела к 9 декабря того же года. Присутствующая на рынке с 2020 года PlayStation 5 последний раз обновлялась в прошлом октябре, и руководство Sony осознаёт, что жизненный цикл платформы движется к закату, а потому открыто говорит, что в следующем фискальном году объёмы продаж PlayStation 5 начнут снижаться. К слову, в предыдущем фискальном году было продано 19,1 млн этих консолей, в текущем компания рассчитывает продать 21 млн штук, поэтому в следующем результат должен оказаться меньше этого уровня.

#аналитика #финансы #sony #playstation 5 #игровые консоли
+
Написать комментарий (0)
GlobalFoundries попала в ловушку старых техпроцессов и начала терять заказы клиентов
В текущем квартале NVIDIA может выручить до $25 млрд
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
354
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
25
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
23
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
65
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
8
США предрекли фиаско на тихоокеанских островах, сравнимое с бегством из Афганистана
+

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:18
А может даже к нескольким.
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
Mallory
13:17
Может его все таки госпитализировали? Поместили в санаторий, где нет линукса, зато можно пообщаться с историческими фигурами вроде Наполеона или Черчилля. А если повезет - даже высказать лично Торвал...
Как легко заразить вирусами Ubuntu 22.04 LTS изначально не имея root прав
От LoL до KeK один шаг
13:14
Правильно я понимаю, что у товарища PanzerK вместо капиталистического штеуда стоит идеологически верный лунгсун или заохин?))
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Overseer man
13:10
Лох ахахахахахаха
Российские села Шалава, Лох и Бухалово переименовывать не будут
Overseer man
13:05
Ужас какой. Скажи прощай розеткам...Ну или очень мощный ИБП, либо квартира в новостройке в элитном районе.
Названы лидеры бычьего ралли среди мем-криптовалют
Dzhereli
13:04
Китайский ноунейм с шильдиком ms дающий +300% к стоимости.i
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
Чато -- Бот
13:00
Да пёс его знает, автор, какие процессоры будут в компьютерах через 10 лет. Может вообще квантовые или биологические процессоры создадут наконец-то. Но сама статья заслуживает внимания и благодарности...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Overseer man
12:58
Следующая новость будет о поиске темной материи путем колоноскопии.
Охота за темной материей - как физики ищут загадочный гравитационный "клей" нашей Вселенной
Overseer man
12:56
ARM это отличное сочетание мощности и энергоэкономичности. Именно к этому и нужно стремиться. К сожалению компании гиганты проплачивают, чтобы все разработчики детали игры под их гробы. Пока что тенд...
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
Владимир Кукушкин
12:54
Однозначно- долбить, долбить и долбить, кассетными!- да и кассетными!- тем более, что Зеленский сам заявил, что эти боеприпасы вполне "экологически " чистые по отношению к русским!- почему бы ВВП не з...
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем