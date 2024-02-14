В годовом измерении, ибо возраст уже не скрыть.

Внимание агентства Bloomberg на квартальном отчётном мероприятии Sony традиционно привлекли заявления представителей этой японской компании об ухудшении прогноза по поставкам игровых консолей PlayStation 5. В прошлом квартале они в годовом сравнении всё же выросли с 7,1 до 8,2 млн штук, но всё равно оказались хуже ожидаемых. Фискальный год, который в календаре Sony завершится к апрелю, она рассчитывает окончить с 21 млн проданных игровых консолей вместо заложенных в прогноз ранее 25 млн штук.

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Источник изображения: Sony

В документации Sony также отмечается, что к 16 июля прошлого года игровые консоли PS5 разошлись по планете тиражом 40 млн штук, а для реализации следующих 10 млн экземпляров потребовалось менее шести месяцев, поскольку этот рубеж Sony преодолела к 9 декабря того же года. Присутствующая на рынке с 2020 года PlayStation 5 последний раз обновлялась в прошлом октябре, и руководство Sony осознаёт, что жизненный цикл платформы движется к закату, а потому открыто говорит, что в следующем фискальном году объёмы продаж PlayStation 5 начнут снижаться. К слову, в предыдущем фискальном году было продано 19,1 млн этих консолей, в текущем компания рассчитывает продать 21 млн штук, поэтому в следующем результат должен оказаться меньше этого уровня.