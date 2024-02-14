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Внимание агентства Bloomberg на квартальном отчётном мероприятии Sony традиционно привлекли заявления представителей этой японской компании об ухудшении прогноза по поставкам игровых консолей PlayStation 5. В прошлом квартале они в годовом сравнении всё же выросли с 7,1 до 8,2 млн штук, но всё равно оказались хуже ожидаемых. Фискальный год, который в календаре Sony завершится к апрелю, она рассчитывает окончить с 21 млн проданных игровых консолей вместо заложенных в прогноз ранее 25 млн штук.
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В документации Sony также отмечается, что к 16 июля прошлого года игровые консоли PS5 разошлись по планете тиражом 40 млн штук, а для реализации следующих 10 млн экземпляров потребовалось менее шести месяцев, поскольку этот рубеж Sony преодолела к 9 декабря того же года. Присутствующая на рынке с 2020 года PlayStation 5 последний раз обновлялась в прошлом октябре, и руководство Sony осознаёт, что жизненный цикл платформы движется к закату, а потому открыто говорит, что в следующем фискальном году объёмы продаж PlayStation 5 начнут снижаться. К слову, в предыдущем фискальном году было продано 19,1 млн этих консолей, в текущем компания рассчитывает продать 21 млн штук, поэтому в следующем результат должен оказаться меньше этого уровня.