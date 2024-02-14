Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В текущем квартале NVIDIA может выручить до $25 млрд
Точка после этого сокращения не ставится.

реклама

Как уже отмечалось сегодня, через неделю NVIDIA должна опубликовать квартальный и годовой отчёты, сейчас инвесторы наперебой прогнозируют её выручку за прошедшие отчётные периоды, и представители UBS в этом отношении демонстрируют в среднем чуть больше оптимизма. Они считают, что в серверном сегменте компания в прошлом квартале выручила $19,5 млрд против ожидаемых большинством источников $16,8 млрд, а совокупная выручка NVIDIA достигла $23 млрд против среднего прогноза на уровне $20,2 млрд.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, как считают аналитики UBS, выручка NVIDIA может вырасти до $25 или $26 млрд. Сроки ожидания заказываемых клиентами ускорителей вычислений, по данным источника, достигают трёх или четырёх месяцев. Это значит, что у самых везучих из клиентов есть шанс получить ускорители во втором полугодии, если они закажут их сейчас. Спрос превышает предложение, и такая ситуация будет способствовать дальнейшему росту выручки NVIDIA, по мнению представителей UBS.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект
+
Написать комментарий (0)
GlobalFoundries попала в ловушку старых техпроцессов и начала терять заказы клиентов
Ряды OpenAI покинул один из ведущих разработчиков искусственного интеллекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
345
Почему я не покупаю дорогие блоки питания и материнские платы и всегда инвестирую в процессор
141
Мой субъективный выбор пяти лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо
15
Собираем игровой ПК по советам техно-блогеров
20
Про бесславный конец игровых консолей Xbox
21
Android Auto и Apple CarPlay - в чем отличия
4
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
19
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
53
В Китае создано первое в мире микроволновое оружие на базе двигателя Стирлинга
1

Сейчас обсуждают

Мегавольт
08:39
НЕт спасибо.время деньги.
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
22870
08:30
> По данным интернет-журнала Winfuture, она была представлена только в 2008 году, а это означает, что старые компьютеры не соответствуют системным требованиям для апгрейда. Самый ранний AMD с поддержк...
Winfuture: Следующее крупное обновление Windows 11 не распространяется на старые ПК
El Grechko
08:29
АМДшный фанатик традиционно болеет за красных
Bild: ВС России добрались до "дороги жизни" ВСУ и работают над формированием "южного котла"
Чато -- Бот
08:29
"Готов оставить позиции". Сырский сделал неожиданное заявление https://ria.ru/20240213/syrskiy-1927188642.html Кац, лучше сдавайся.
Австрия не готова платить штраф в €1 млрд, чтобы разорвать газовый контракт с Россией
ManLee
08:26
У всего "правительства рф" дома, семьи и т.д. за бугром.. и что ?
Российский ученый предупреждает: человечество никогда не сможет контролировать ИИ
Чато -- Бот
08:26
Очередные какляцкие влажные мечты, теперь в исполнении и Люськи Аг'естович. Никаких больше окраин-украин на русских землях не будет. R.I.P., Некроинушка.
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
ManLee
08:25
Да пусть оно уже сдохнет, поперхнувшись своими обновлениями :)
Winfuture: Следующее крупное обновление Windows 11 не распространяется на старые ПК
Protege Moi
08:25
"Я FX 8300 с 2080 Super ставил" - исчерпывающе о твоём уровне знаний. А чо не Core2Quad Q9500? Ты понимаешь, что у тебя 2080 работала, дай бог, в 70% загрузки в то время, как фуфыкс усирался, долбясь ...
Ryzen 7 5800X3D vs Core i7-12700KF – оптимальный игровой процессор для видеокарты GeForce RTX 3070
Sergio Lukul
08:25
Зачем 620 можно за те-же деньги взять в650 гейминг вайфай с радиаторов для ссд и блютус
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
ManLee
08:23
Как он при ветре-то, летает ???
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем