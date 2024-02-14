Точка после этого сокращения не ставится.

Как уже отмечалось сегодня, через неделю NVIDIA должна опубликовать квартальный и годовой отчёты, сейчас инвесторы наперебой прогнозируют её выручку за прошедшие отчётные периоды, и представители UBS в этом отношении демонстрируют в среднем чуть больше оптимизма. Они считают, что в серверном сегменте компания в прошлом квартале выручила $19,5 млрд против ожидаемых большинством источников $16,8 млрд, а совокупная выручка NVIDIA достигла $23 млрд против среднего прогноза на уровне $20,2 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, как считают аналитики UBS, выручка NVIDIA может вырасти до $25 или $26 млрд. Сроки ожидания заказываемых клиентами ускорителей вычислений, по данным источника, достигают трёх или четырёх месяцев. Это значит, что у самых везучих из клиентов есть шанс получить ускорители во втором полугодии, если они закажут их сейчас. Спрос превышает предложение, и такая ситуация будет способствовать дальнейшему росту выручки NVIDIA, по мнению представителей UBS.