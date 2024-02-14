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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA обошла Amazon по величине капитализации и приблизилась к Alphabet
И стала четвёртой крупнейшей по этому критерию компанией на фондовом рынке США.

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Похоже, компания NVIDIA не только прочно обосновалась в пятёрке самых дорогих эмитентов американского фондового рынка, но и неумолимо движется к его вершине. Буквально накануне этот разработчик графических решений обогнал Amazon по величине капитализации, поскольку последняя из компаний слегка потеряла в котировках акций, и теперь достигнутых NVIDIA примерно $1,78 трлн достаточно для уверенного превосходства.

Как сообщает Reuters, теперь NVIDIA буквально в шаге от того, чтобы потеснить Alphabet (Google) с её капитализацией в районе $1,81 трлн. Формально, вчерашнюю торговую сессию акции NVIDIA завершили небольшим снижением, но после закрытия торгов они вернулись к росту. Через неделю компания должна опубликовать финансовый отчёт за предыдущий квартал и наверняка даст прогноз на текущий, поэтому ожидания приятных новостей инвесторы закладывают в текущие котировки акций NVIDIA.

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Источник изображения: NVIDIA

Представители Mizuho Securities, например, считают, что от текущего уровня акции NVIDIA могут подорожать ещё примерно на 14%. Если NVIDIA обгонит по капитализации Alphabet, то она станет третьей по этому показателю компанией на фондовом рынке США и четвёртым в мире, поскольку в последнем случае ей придётся соперничать ещё и с нефтяным гигантом Saudi Aramco, чья капитализация превышает $2 трлн.

#nvidia #аналитика #финансы #google #amazon #акции #alphabet
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