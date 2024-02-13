По крайней мере, в сфере поставок электромобилей, и это на фоне дикой ценовой конкуренции.

Издание DigiTimes на удивление сохраняет активность в период празднования Нового года по лунному календарю, уделяя внимание анализу ситуации, которая в прошлом году сложилась на китайском рынке электромобилей. Напомним, он является крупнейшим в мире и одним из наиболее активно растущих, но статистика прошлого года показала, что даже агрессивное снижение цен не позволила большинству местных игроков достичь поставленных ранее целей по итогам 2023 года.

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Источник изображения: BYD

По крайней мере, по объёмам поставок свои годовые программы смогли выполнить не более 30% производителей электромобилей, присутствующих на китайском рынке. К числу «счастливчиков» можно отнести BYD, Li Auto (Lixiang), Geely (владеет множеством торговых марок), а также присутствующую на российском рынке официально торговую марку Voyah, принадлежащую концерну Dongfeng Motor Corporation. Прослыть хроническими неудачниками рискуют NIO, XPeng и Leapmotor, которые уже два года подряд не могут достичь поставленных целей или хотя бы избавиться от убытков.

В прошлом году, тем не менее, объёмы продаж подзаряжаемых от сети гибридов и аккумуляторных электромобилей в Китае выросли на 38%, но до прогнозируемого уровня они всё равно не добрались. Лидирующая на местном рынке компания BYD собирается подстраховаться за счёт более активной экспансии на зарубежных направлениях, преимущественно — европейском. В планы компании входит строительство локальных автосборочных предприятий в Бразилии, Венгрии и некоторых странах Азии.