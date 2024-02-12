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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Без доступа к современному оборудованию затраты SMIC на выпуск новых чипов будут стремительно расти
На коммерческих условиях делать это невыгодно.

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Сам по себе факт способности китайской компании SMIC освоить выпуск 5-нм чипов, похоже, уже никого не удивляет, поскольку для Huawei она уже изготавливает 7-нм процессоры для мобильных устройств, при этом не имея доступа к передовому оборудованию ASML для работы с так называемой EUV-литографией, которое обеспечивает сохранение расходов на выпуск продукции такого класса в разумных пределах. Опрошенные CNBC индийские эксперты убеждены, что даже если китайская SMIC сохранит возможность переходить на новые ступени литографии, выпускать соответствующие чипы на имеющемся оборудовании для неё будет очень невыгодно.

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Источник изображения: ASML

Министерство торговли США после появления в сентябре 7-нм чипов Huawei провело расследование, по итогам которого заявило, что у Китая нет технической возможности массово выпускать подобную продукцию. Новых санкций SMIC это избежать не позволило, но в некоторой степени успокоило американских политиков.

Аналитики считают, что даже если SMIC будет выпускать для Huawei 7-нм и 5-нм чипы, делать она это будет в ограниченных количествах и на не очень выгодных экономических условиях. Продолжать это компания на разумных для себя условиях сможет разве что при активной поддержке государства и ключевого заказчика в лице Huawei.

#полупроводники #китай #литографическое производство #huawei #smic
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