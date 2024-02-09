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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung действительно не торопится начинать выпуск 4-нм чипов в США
Дурной пример TSMC и Intel заразителен.

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Североамериканский континент, похоже настолько скован переносицей, что даже южнокорейская компания Samsung Electronics с трудом пытается выдержать первоначально обещанные сроки запуска нового предприятия в Техасе, которое сосредоточится на контрактном производстве 4-нм продукции. По графику, оно должно начать выдавать её до конца текущего года, но ресурс Business Korea со ссылкой на высказывания представителей Samsung на рабочем заседании судебных органов округа Вильямсон, на территории которого возводится новое предприятие, заявил о наличии у компании трудностей с соблюдением первоначальных сроков.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Местные власти требуют от Samsung с 1 июля привлечь к работе на новом предприятии производственный персонал, который начал бы готовить помещения для монтажа и настройки оборудования, а в дальнейшем бы принял участие непосредственно в выпуске опытных образцов продукции. Представители южнокорейской компании в размытых выражениях дали понять властям Техаса, что в силу наличия множества факторов риска не могут гарантировать, что персонал нового предприятия приступит к подготовительным работам с 1 июля текущего года.

Подобные работы обычно как раз растягиваются на шесть месяцев, поэтому в идеальной ситуации Samsung мог бы уложиться с началом серийного выпуска 4-нм чипов в Техасе до конца текущего года, но это уже не первый случай, когда представители компании выражают сомнение в способности начать данную деятельность на предприятии ранее 2025 года.

Напомним, что TSMC в Аризоне и Intel в Огайо тоже задерживают начало выпуска чипов на новых предприятиях на год или два, но существенное влияние на такие решения оказывает медлительность властей США в выделении субсидий на реализацию этих проектов. Samsung на строительство нового предприятия в Тейлоре планировала потратить $17 млрд, а всего за двадцать последующих лет она готова вложить почти $190 млрд в развитие полупроводниковой отрасли Техаса, построив до 11 профильных предприятий на территории штата.

#samsung #сша #полупроводники #литографическое производство #субсидии #samsung electronics #техас
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