Но в ближайшее время будет полагаться на услуги Starlink.

Агентство Reuters сегодня сообщило о намерениях правительства Монголии провести переговоры с частной аэрокосмической компанией SpaceX Илона Маска (Elon Musk) по поводу запуска первого для этой страны спутника связи на земную орбиту. Впрочем, говорить о полной независимости Монголии в этой сфере пока не приходится, поскольку и сам спутник разрабатывается по заказу властей французской компанией Thales Alenia Space.

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Источник изображения: Starlink

На первый монгольский спутник связи будет возложено множество задач, включая контроль за последствиями стихийных бедствий и прогнозирование погоды, а также обеспечение широкополосного доступа к глобальной информационной сети. В прошлом году монгольские власти уже выдали дочерней компании Starlink Илона Маска лицензии на предоставление в стране услуг по передаче информации с использованием фирменной группировки низкоорбитальных спутников связи. Этот сервис начнёт работать в Монголии уже с конца текущего месяца.