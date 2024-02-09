Но роботизированное такси Tesla может появиться раньше.

Младший брат Илона Маска Кимбал входит в состав совета директоров Tesla не только по праву родства с генеральным директором компании, но и благодаря своим инвестициям в её капитал ещё на этапе становления данного автопроизводителя. Впрочем, доля Кимбала Маска в капитале Tesla измеряется сотыми долями процента, и со старшим братом ему сложно тягаться в способности влиять на её деятельность исключительно по этому основанию, но место в совете директоров позволяет компенсировать это.

В недавнем интервью, как поясняет Electrek, Кимбал Маск решился оспорить утверждение главы Tesla о способности компании разработать полный автопилот для электромобилей этой марки до конца текущего года. Стоит напомнить, что Илон Маск подобные утверждения делает уже несколько лет подряд, регулярно отодвигая эту цель на 12 месяцев.

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Источник изображения: YouTube, Graham Bensinger

По мнению Кимбала Маска, полный автопилот будет доступен клиентам Tesla не ранее чем через пять лет, но точно до конца текущего десятилетия. Обещанное Илоном роботизированное такси может появиться даже раньше, по мнению его брата, и такая машина будет начисто лишена рулевого колеса. Как уже отмечалось, с точки зрения разработки системы, не подразумевающие вмешательства человека в управление, несколько проще тех, которые подразумевают передачу полномочий от водителя к автоматике. По этой причине робомобили Tesla могут появиться раньше, чем компания выпустит полноценный автопилот для машин с классическими органами управления. Кимбал также добавил, что какое-то время уйдёт на получение разрешения властей на коммерческую эксплуатацию машин с такими функциями, поэтому он и называет не самый короткий срок предполагаемого внедрения полного автопилота.